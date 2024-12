A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou uma pesquisa de preços sobre itens de ceia natalina, em virtude da proximidade do período natalino.

Foram pesquisados 201 itens entre amêndoas sem casca, amendoim, champignon, castanha de caju, castanha do Pará, damasco, pistache, azeitona verde, azeitona preta, palmito, ervilha, milho verde, frutas cristalizadas, tâmara, ameixa seca sem caroço, uva passa branca e uva passa preta, em 07 estabelecimentos da grande João Pessoa.

Referente às amêndoas sem casca, a marca La Violetera (150 g), com variação de 19,09%, tem preços a partir de R$ 20,90 (Mix Mateus – Cabedelo) a R$ 24,89 (Atacadão- Geisel), uma diferença de R$ 3,99.

Nos amendoins, destaca-se a marca Santa Helena de 1Kg, obteve variação de 41,23%, com preços de R$ 26,90 (Assaí Atacadista – Geisel)) a R$ 37,99 (SuperFácil Atacado – Água Fria), uma diferença de R$11,09.

Nos champignons, a marca Mariza (100 g), obteve uma variação de 32,13%, com preços a partir de R$ 11,95 (Novo Atacarejo – Cabedelo) até R$ 15,79 (SuperFácil Atacado – Água Fria), possibilitando uma diferença de R$ 3,84.

Nas castanhas de caju (200g), a marca Pequena Maria, torrada com sal, obteve uma variação de 13,37%, com preços encontrdaos a partir de R$ 24,69 (SuperFácil Atacado – Água Fria) até R$ 27,99 (Supermercado Latorre – Torre).

No pistache, a marca Doce Mel (100g), obteve variação de 29,23%, e pode ser adquirida a partir de R$ 23,98 (Novo Atacarejo – Cabedelo) ate R$ 30,99 (La Torre – Torre), uma diferença de R$ 7,01.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através do WhatsApp (83) 98618-8330 ou disque 151 gratuito. Se preferir, visite nosso site: www.procon.pb.gov.br ou nossas redes sociais: Instagram ou Facebook:@proconpb e Twitter: @procongovpb.

Para obter a pesquisa completa, acesse o link abaixo: