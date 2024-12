Fecomércio PB: previsão no aumento das vendas será 8% maior do que do ano passado

O presidente da Federação do Comércio da Paraíba, Marconi Medeiros, disse em entrevista concedida à imprensa nesta segunda-feira (23), que a previsão de aumento das vendas deste final de ano será de 8% maior que no mesmo período do ano passado.

“É uma previsão de melhoramento ainda mais no movimento de vendas do comércio quer seja no comércio de rua, dos bairros ou de shopping Centers. è uma injeção financeira muito grande nesse momento em que todos fazem o pagamento do décimo terceiro salário “, destacou.

Segundo ele, se espera ainda que de fato, o crescimento das vendas do estado em relação ao ano passado seja na ordem de 8%, o que é considerado um crescimento muito bom. “Será um movimento de vendas espetacular e eu tenho a certeza de que o comércio está pronto, atendendo as necessidades da sociedade paraibana”,avaliou.

Conforme a pesquisa do instituto da Federação, os produtos que mais devem movimentar o comércio são os de calçados femininos e masculinos, vestuários, bebidas e alimentos, principalmente, nos supermercados como nas lojas do ramo, que crescem muito nesse período de fim de ano.

Marconi Medeiros afirma ainda que há um crescimento considerável nos bares e restaurantes.

“O movimento nos restaurantes na Paraíba cresceu sensivelmente”, afirmou o presidente da Fecomércio na Paraíba.