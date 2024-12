Sebrae inscreve para cursos gratuitos voltados a quem é MEI

Os Microempreendedores Individuais (MEI) têm um reforço para melhorar a gestão do negócio com a jornada Decola MEI.

A iniciativa do Sebrae oferece capacitações gratuitas e de forma online para quem tem empresa em diversos segmentos. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet, no link: https://bit.ly/3P5XTty

O Decola MEI tem cursos para quem atua nos segmentos da beleza, alimentação e bebidas, moda, casa e construção, entretenimento e transporte.

A jornada conta com aulas e atividades intensas, durante cinco dias, que serão realizadas via WhatsApp, com grupos exclusivos.

Tudo isso acompanhado por consultores especializados em cada segmento. Os cursos estão programados para iniciar em 13 de janeiro de 2025.

Ainda nesse formato, os participantes poderão interagir entre si e com os especialistas, tirando dúvidas e respondendo às atividades. Só este ano, a jornada Decola MEI já capacitou mais de seis mil empreendedores em todo o país. Ao final do curso, os participantes receberão o certificado.

A analista técnica do Sebrae/PB, Germana Espínola, reforçou que o programa é mais uma oportunidade para os empreendedores começarem o ano aperfeiçoando as estratégias dos seus negócios.

“Investir em capacitação é essencial para uma gestão eficiente e aumentar as vendas. Essas formações abrangem desde estratégias para começar o empreendimento até ferramentas para melhorar a comunicação com o cliente e impulsionar o faturamento”, reforçou.

Ela ainda sugeriu que cursos como os da jornada Decola MEI também são interessantes para aquelas pessoas que desejam empreender e até possuem uma ideia de negócio, mas ainda não colocaram em prática.

Ainda conforme Germana Espínola, a capacitação é importante para ampliar o tempo de vida dos pequenos negócios e para que os empreendedores percebam com antecedência as necessidades e ajustes que possam ser feitos para evitar dificuldades financeiras e até mesmo o fechamento da empresa.

“Estudos recentes indicam que as Micro e Pequenas Empresas representam hoje cerca de 30% de todo o PIB brasileiro. São elas que são responsáveis por grande parte dos empregos gerados no país. No entanto, a falta de planejamento e gestão adequada ainda são as principais causas de fechamento precoce desses negócios. Por isso, a capacitação se torna um diferencial competitivo e os empreendedores devem encarar a qualificação não como custo, mas sim como um investimento para o futuro”, frisou a analista.