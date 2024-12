Presidente do Secovi-PB fala sobre desafios imobiliários em 2025

No quadro “Mercado Imobiliário”, do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, trouxe informações sobre o cenário econômico e os desafios para o setor imobiliário em 2025.

Feitosa destacou a recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que aumentou a taxa Selic para 12,25% ao ano, com a expectativa de que essa taxa possa chegar a 15% no início de 2025. Esse aumento preocupa tanto o mercado financeiro quanto o setor imobiliário, que vive um momento de incertezas.

Apesar das dificuldades, ele ressaltou que as crises também geram oportunidades, especialmente para quem tem recursos próprios e pode evitar o financiamento com taxas de juros elevados. Para aqueles que analisam o crédito, o especialista recomenda cautela e consulta às corretoras imobiliárias para analisar as melhores opções.

Feitosa também alertou sobre a reforma tributária em andamento e seu impacto nos segmentos econômicos, incluindo o mercado imobiliário. Ele enfatizou que a situação atual exige muito cuidado e planejamento na hora de investir em imóveis ou tomar decisões sobre compra, venda ou aluguel.

Ouça o podcast aqui.