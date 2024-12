Montadoras japonesas começam a discutir fusão

As montadoras japonesas Honda e Nissan sinalizaram que vão começar negociações para uma possível fusão.

De acordo com o jornal O Globo, a fusão poderá ser expandida para incluir a Mitsubishi.

A intenção é clara: competir no país e no exterior com a Toyota, a maior montadora do mundo.

*informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

