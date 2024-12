João Azevêdo destaca avanços econômicos na Paraíba em evento do Sebrae

O governador João Azevêdo participou, nesta terça-feira (17), no Intermares Hall, em Cabedelo, da Jornada Estratégica 2025, evento promovido pelo Sebrae-PB que debateu estratégias voltadas ao desenvolvimento sustentável do estado, que reuniu mais de 300 participantes, entre lideranças empresariais, parceiros e colaboradores da instituição.

Na ocasião, o gestor destacou os avanços econômicos e investimentos do governo para promover a geração de emprego e renda e assegurar novas oportunidades de negócios.

Em sua apresentação, o chefe do Executivo evidenciou a eficiência da gestão fiscal e financeira que fazem a Paraíba ser o estado mais competitivo do Nordeste. Ele também destacou o reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) à eficiência da máquina pública estadual, que pelo quarto ano seguido conquistou o rating A.

João Azevêdo destacou na palestra o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), que cresce acima da média do Nordeste e do Brasil, a atração de novos empreendimentos e centros de distribuição e a política de incentivos fiscais.

O governador ainda evidenciou o potencial em energias renováveis do estado, o crescimento do turismo, a construção de 11 mil leitos no Polo Turístico Cabo Branco e do Centro de Convenções de Campina Grande, além da ampliação de voos no estado.

“Nós temos uma estratégia de desenvolvimento em que potencializamos o que há de melhor na Paraíba, por isso, incentivamos áreas importantes, a exemplo do turismo, em que temos em construção 11 mil leitos. A Paraíba está no caminho certo, tem gerado emprego acima da média nacional, o PIB segue na mesma linha, o nosso varejo bate recorde de venda, fruto da ambiência de negócios que desenvolvemos”, frisou.

O chefe do Executivo ainda destacou a execução de obras estruturantes, dentre elas o Arco Metropolitano de João Pessoa e a Ponte do Futuro, complexo rodoviário que interligará Cabedelo, Santa Rita e Lucena, a dragagem do Porto de Cabedelo, além dos investimentos em segurança hídrica com a construção das adutoras do Cariri e Curimataú.

“Nós estamos construindo um estado melhor para o cidadão, que hoje tem orgulho de dizer que é da Paraíba porque nos destacamos como a melhor infraestrutura, com a melhor Segurança Pública do Nordeste e asseguramos políticas públicas eficientes na saúde, na educação e, por isso, temos muito a celebrar”, acrescentou.

Estiveram presentes ao evento os auxiliares da gestão estadual Gilmar Martins (secretário do Planejamento, Orçamento e Gestão), Rosália Lucas (secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico), Fabrício Feitosa (secretário executivo do Empreendedorismo), Ferdinando Lucena (presidente da PBTur) e Aristeu Chaves (presidente da Empaer).

Jornada Estratégica 2025 – Com uma programação inspirada no Bioma Caatinga, que cobre mais de 90% do território paraibano, o evento realizado pelo Sebrae teve o objetivo de destacar as riquezas ambientais, potencialidades econômicas e capacidades sociais da Caatinga, promovendo a mobilização de lideranças para impulsionar um futuro sustentável.