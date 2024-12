Grande variação no preço dos hortifrútis em João Pessoa

A Pesquisa de hortifrúti realizada pelo Procon-JP mostrou que vale a pena sondar os preços praticados nos diferentes estabelecimentos comerciais de João Pessoa. Muitos produtos apresentaram variação de preço acima de 200%. Alface crespa (404%), banana comprida (399%) e chuchu (327%) foram os itens que apresentaram maior variação.

O Procon-JP realizou o levantamento nesta terça-feira (17) e visitou 16 estabelecimentos, coletando preços de 77 itens, a exemplo das folhagens, frutas, hortaliças e produtos da terra.

Maior variação – O molho da alface crespa variou 404%, sendo praticado por R$ 0,99 (Zé das Frutas – Mercado da Torre) e R$ 4,99 (Supermercado Manaíra). A diferença da unidade do chuchu ficou em R$ 2,29 entre os estabelecimentos pesquisados pelo Procon-JP. Foi encontrado por R$ 0,70, em Layana – Feira Livre – Bairro dos Estados, e por R$ 2,99, em Zé das Frutas.

A diferença de preço do quilo da banana comprida foi ainda maior entre estabelecimentos, chegando a R$ 8. No Box das Meninas – Mercado Central, estava sendo comercializado por R$ 2. Já no Supermercado La Torre, o produto foi encontrado por R$ 9,99.

Menor variação – Os produtos que apresentaram uma variação de preço razoável foram: laranja pera (20%), batata-doce branca (22%) e brócolis ninja (25%).

O quilo da laranja pera foi encontrado por R$ 4,99, em diferentes estabelecimentos; e por R$ 6, em Edileuza das Frutas – Feira Livre, no Bairro dos Estados.

O quilo da batata-doce branca estava custando R$ 4,90, no Assaí – Av. Epitácio Pessoa; chegando a R$ 5,99, em diferentes estabelecimentos. Já a unidade do brócolis ninja variou entre R$ 8 e R$ 10.

Folhagens – Entre os nove tipos de folhagens, todas apresentaram variação de preço acima de 100%. O quilo da acelga foi encontrado por R$ 5, em Layana – Feira Livre – Bairro dos Estados, e por R$ 14,99, em Zé das Frutas – Mercado da Torre.

Para conferir o material completo, com a lista completa das feiras livres e supermercados pesquisados, acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.