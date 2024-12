Investir na presença digital do próprio negócio é uma estratégia importante para quem busca conquistar novos clientes no mercado. Essa ação garante não somente mais visibilidade para a divulgação de produtos e serviços, como ainda possibilita o acesso ao público que está conectado a plataformas online ou aplicativos. Neste contexto, o Sebrae/PB ressalta algumas dicas de como o empreendedor pode criar ações para impulsionar suas vendas e melhorar o faturamento neste período de fim de ano.

De acordo com a gestora do Ecossistema Local de Inovação do Sebrae/PB em Sousa, Juliene Fernandes, a primeira ação que o empreendedor deve fazer é criar uma conta em uma das plataformas disponíveis na internet, caso ainda não tenha, e organizar a divulgação de sua marca. Neste caso, o uso das redes sociais é sempre indicado por já concentrar muitos usuários conectados. “Apostar em campanhas temáticas com senso de urgência e trabalhar a criação de promoções exclusivas e mensagens chamativas.

Oferecer descontos ou alguma vantagem na compra no período que antecede as datas comemorativas, é uma outra dica que pode funcionar”, explica.

Para se manter em destaque no ambiente digital é preciso investir na criatividade de conteúdos que gerem compartilhamentos. “O trabalho de engajamento nas redes sociais é fundamental para que a marca alcance o maior espaço possível na internet e atinja o público desejado. Para ser lembrado é preciso ser visto. Organizar sorteios, gravar vídeos e até mesmo lançar desafios são ações que costumam chamar atenção”, comenta Juliene Fernandes.

Outra dica essencial é garantir que o atendimento da empresa seja realizado de forma simplificada e com respostas rápidas. Quem está conectado nas plataformas busca por informações e quer ser atendido de forma ágil. Investir na divulgação de imagens de qualidade e na gravação de vídeos são iniciativas que colaboram para uma maior atenção do público. Os mecanismos para pagamento devem ser inseridos também neste processo para facilitar o acesso.

“Além de melhorar o posicionamento da empresa no ambiente digital, essas estratégias criam conexões, tornando a jornada de compra mais prática e com maior possibilidade de conversão nas ações de vendas”, conclui Juliene Fernandes.