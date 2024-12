Empreendedores do Seridó comemoram resultados em parceria com o Sebrae-PB

Empreendedores paraibanos se mostraram satisfeitos com a assessoria do Sebrae/PB durante o evento Avança Seridó Paraibano, realizado na quinta-feira (12), na cidade de Picuí. Dois dos participantes disseram que só têm aumentado o tamanho dos negócios com os cursos e capacitações realizados pela instituição.

Jurailson Jurandir Dantas e Stenio Dantas, das cidades de Nova Palmeira e Nova Floresta, respectivamente, estão sempre se atualizando com as capacitações e já enxergando os resultados, como o aumento da produção, presença virtual e lucro maior. O evento contou com a parceria com a CTG Brasil.

Stenio Dantas, proprietário da marca Canteiro Cheiro Verde, gostou de conhecer mais a fundo as ações do Sebrae. “Eu já fiz o Sebraetec e o Empretec. Como resultado dessas e de outras capacitações, eu consigo ver três coisas que são melhorias fruto da parceria com o Sebrae.

Uma delas é o nosso Instagram e as nossas mídias sociais, uma parceria por meio do Sebraetec. Outra também foi o desenvolvimento de um catálogo de produtos e das embalagens. E por último, a gestão de organização. Fomos indicados a contratar uma consultoria, mudando o nosso sistema de gestão, o que está me gerando ótimos resultados, pois a gente tem dados bem mais confiáveis para administrar a empresa”, afirmou.

Já o marceneiro Jurailson Jurandir Dantas, proprietário do empreendimento rural, Oficina Madeira e Metal, de marcenaria e serralharia, disse que achou muito importante aprender com o Sebrae o ponto de equilíbrio do lucro do seu negócio.

“O Avança Seridó Paraibano foi importantíssimo para a gente conhecer os resultados de cada empreendedor. Outra parte interessante para mim foi a questão da organização operacional, onde o consultor Marcos foi na minha empresa, verificou o que tinha de bom, o que poderia melhorar e estou colocando em prática. Ele entendeu o layout de máquinas, gestão de produção, organização. Isso para mim foi e está sendo super importante. Sou muito grato a todos vocês e o Sebrae e todos os parceiros”, comentou.

Parceria CTG

O gerente da agência do Sebrae/PB em Araruna, Marcílio de Sousa, um dos realizadores do Avança Seridó Paraibano, disse que o evento faz parte do trabalho de desenvolvimento que transforma. Ele enfatizou a parceria com a CTG Brasil, que vem ajudando a promover a educação empreendedora em diversas frentes.

“Neste evento, nós tivemos diversos painéis tratando do protagonismo juvenil, do empreendedorismo feminino, do turismo, da cultura e de diversas consultorias e palestras e mentorias realizadas. Houve ainda a palestra ‘Empreendedorismo de impacto: negócios que transformam o mundo’, que agregou muitos conhecimentos. O evento foi um sucesso, considerando a participação de diversos gestores públicos que estão ainda nos seus mandatos, como também futuros prefeitos da nossa região. Contamos com a presença também de vereadores, secretários e o mais importante, com diversos empresas beneficiadas com o trabalho do Sebrae nessa parceria com a CTG Brasil”, concluiu o gerente.