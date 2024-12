Brisanet consegue mais de R$ 200 milhões de empréstimo no BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 214,5 milhões para a empresa Brisanet.

Os recursos são destinados à expansão do acesso à internet de banda larga móvel em 416 favelas dos estados nordestinos do Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte.

*Com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

