Sebrae: Paraíba ganhará dois novos ecossistemas de inovação em 2025

Com a proposta de gerar o desenvolvimento econômico de forma sustentável e com inovação, a Paraíba deve ganhar para o ano de 2025 dois novos ecossistemas de inovação mapeados, a partir da atuação do Sebrae/PB.

Os grupos, que são formados com o intuito de projetar o futuro e construir ações com foco no fortalecimento das atividades socioeconômicas dos territórios dentro do estado, devem ser formalizados nas cidades de Patos e Monteiro.

Neste ano, esse processo de debate foi protagonizado pela atuação de cinco ecossistemas de inovação em diferentes regiões do estado. Em João Pessoa, o trabalho foi liderado pelo Hub Farol Digital, enquanto que em Campina Grande, as ações foram executadas pelo E.InovCG. Já em Guarabira, pela atuação do grupo Brejo Tech; Dino Valley, no município de Sousa, e Caatinga Valley, em Cajazeiras.

Conforme o gerente da Unidade de Políticas Públicas do Sebrae/PB, Luciano Holanda, os atores que compõem os ecossistemas e participam desses núcleos de inovação, como também são chamados, são pessoas de diferentes segmentos da sociedade civil. “Essa característica tem como fundamento promover uma maior inclusão e trazer para o mesmo ambiente visões diferentes para projeção do futuro”, explica.

Impulsionando o desenvolvimento

Com a projeção de criação dos novos ecossistemas, Luciano Holanda enfatiza que será possível a realização de estudos, ações e novas atividades com foco na discussão do desenvolvimento de dois territórios: o sertão onde fica localizado o município de Patos, e o cariri, em Monteiro.

Além dessas ações, o calendário de 2025 prevê eventos que incluem a participação dos ecossistemas de inovação, a exemplo do Startup Day, que é uma programação específica com o debate voltado ao empreendedorismo e à inovação, além da Feira do Empreendedor, que acontecerá em Campina Grande. Estão previstas ainda, a participação representativa dos ecossistemas no evento Nordeste ON (NEon), em Alagoas, e no Inova PB.

O processo de composição de um ecossistema de inovação é baseado em uma metodologia desenvolvida pelo Sebrae, em quatro hélices: incluindo representantes de instituições privadas (.com), gestão pública (.gov), integrantes de organizações sociais ou associações (.org) e entidades educacionais (.edu).