´Balcão Farias´: aniversário das novas instalações tem degustações para clientes

Os clientes que visitaram nesta sexta-feira o ´Balcão Farias´ na avenida Canal, no centro de Campina Grande, foram recepcionados com muita alegria pelos funcionários, com também com um café da manhã e degustações ao longo dia.

É que o empreendimento festeja o seu 1º aniversário de suas novas instalações, como também a ampliação do leque de produtos comercializados, notadamente a linha de frios e embutidos.

Pela manhã, o empresário Vanduhi Farias, presidente do grupo Atacadão Farias, esteve na loja do Balcão para também se confraternizar e interagir com os clientes.