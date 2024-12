Vendas do varejo da Paraíba registram maior crescimento do País

Confirmando a cada mês um dos melhores desempenhos do varejo do País, a Paraíba volta a ser destaque nacional. A Pesquisa Mensal do Comércio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quinta-feira (12), atesta que o volume de vendas do varejo da Paraíba expandiu 19% em outubro sobre o mesmo mês do ano passado.

Foi a maior taxa de crescimento entre todas as unidades da federação e de quase três vezes mais que a média do País (6,5%).

A Paraíba teve resultados positivos em todos os indicadores no mês de outubro. Na comparação do volume de vendas de outubro sobre o mês anterior, a Paraíba registrou alta de 0,2%, enquanto no acumulado de janeiro a outubro, a taxa de crescimento permanece acima de dois dígitos (12,9%). Já o País acumula alta de 5%.

Segundo a pesquisa do IBGE, frente a outubro de 2023, todas as 27 unidades da federação registraram alta, com destaque para três Estados: Paraíba (19%), Roraima (18,1%) e Alagoas (12,1%).

COMÉRCIO AMPLIADO – No indicador do comércio varejista ampliado –, que inclui atividades de veículos, motos, partes e peças, material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo –, a Paraíba também foi destaque nacional ao apresentar expansão de 16,4% em outubro sobre o mesmo mês do ano passado, ficando em segundo lugar no indicador entre as 26 unidades da federação e o Distrito Federal, enquanto a média nacional ficou em 8,8%.

No acumulado de janeiro a outubro, a Paraíba manteve alta de dois dígitos no varejo ampliado (11,8%) e a média nacional é de 4,9%.

SEGMENTOS QUE MAIS CRESCERAM – Os segmentos que mais cresceram em outubro deste ano frente a outubro de 2023, foram as atividades de Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria; o Grupo de Móveis e eletrodomésticos; de Tecidos, vestuário e calçados, o segmento de Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo e o grupamento de Outros artigos de uso pessoal e doméstico, que engloba lojas de departamentos, óticas, joalherias, artigos esportivos, brinquedos, entre outros, totalizando nove meses de resultados positivos consecutivos, além de Combustíveis e lubrificantes.

DESEMPENHO HISTÓRICO NO VAREJO – O secretário de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), Marialvo Laureano, destacou o desempenho consistente e histórico da Paraíba no indicador do varejo do IBGE ao longo dos dez meses deste ano, mostrando a força do setor paraibano.

“O indicador do varejo serve como um dos termômetros da economia. Para se ter uma ideia, dos dez meses deste ano, a Paraíba ficou três meses em primeiro lugar, cinco vezes em segundo lugar e uma em terceiro lugar, alcançando sempre taxas expressivas, ou seja, acima de dois dígitos no indicador oficial do IBGE. Isso é resultado de um trabalho de uma gestão e de várias mãos, tendo como condutor o governador João Azevêdo”, frisou

Marialvo reafirmou ainda que o forte crescimento das vendas do varejo ao longo de 2024 no Estado “reflete a conjuntura atual da economia do Estado. Ou seja, os fatores mesclam ações do governo estadual como, por exemplo, os investimentos com recursos próprios, a manutenção do equilíbrio da gestão fiscal com contas saneadas, a capacidade de atrair novos empreendimentos, a melhora do ambiente de negócios e força da iniciativa privada em gerar emprego e renda.

Por exemplo, houve a ampliação do saldo de empregos formais que já chegam a mais de 25 mil postos nos dez meses deste ano, além do crescimento do potencial de consumo das famílias paraibanas, que vai ultrapassar R$ 102 bilhões este ano (4ª taxa de maior crescimento do País). Isso tudo resulta em mais compras no varejo”, finalizou.

MAIS SOBRE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do comércio varejista no país, investigando a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Iniciada em 1995, a PMC traz resultados mensais da variação do volume e receita nominal de vendas para o comércio varejista e comércio varejista ampliado (automóveis e materiais de construção) para o Brasil e Unidades da Federação. Os resultados podem ser consultados no Sidra.