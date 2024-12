Repercutiu positivamente em Campina Grande, nesta semana, a notícia de que o prefeito reeleito Bruno Cunha Lima (União Brasil) enviou para a Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar nº 15/2024, que propõe a reforma do Código Tributário Municipal, alterando diversos pontos que hoje, de certa forma, travam o setor produtivo da cidade e acabam penalizando o contribuinte.

A secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, Tâmela Fama, relembrou todo o caminho percorrido para o desenvolvimento da proposta, citando as diversas discussões ocorridas com entidades empresariais como Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SindCampina), Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB) e Sindicato da Habitação (Secovi).

Tâmela, que também é vice-presidente da ACCG, falou que o objetivo agora é buscar a Câmara Municipal para que em breve esse projeto possa ser votado, aprovado e sancionado, trazendo mais este marco para o desenvolvimento da cidade.

“Foi uma proposta feita a várias mãos. Com muito diálogo, ouvindo cada representante do setor produtivo, para que, com muita responsabilidade, a gente possa avançar no plano de transformar Campina em uma cidade cada vez mais alinhada com as necessidades impostas pelos planos de crescimento. Eu tenho confiança que o texto será aprovado pelos vereadores e logo sancionado pelo prefeito Bruno Cunha Lima”, falou.

Ainda conforme Tâmela, “levando em consideração como a proposta nasceu e todo o cuidado dos envolvidos, podemos dizer que, em parceria com a Prefeitura, nós chegamos a um texto que representa um pleito direto de quem almeja destravar ainda mais o desenvolvimento de Campina”.

As entidades também já estão buscando o diálogo com o presidente da Câmara Municipal, vereador Marinaldo Cardoso, para que em breve o texto possa ser colocado em pauta na Casa.