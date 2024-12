Em João Pessoa: encerramento do ciclo 2024 do Sebrae na Sua Empresa reúne empreendedores

Um momento para celebrar as conquistas de 2024 e aprender mais para ampliar os negócios no novo ano. Esse foi o clima de encerramento do ciclo deste ano do programa Sebrae na Sua Empresa, que reuniu dezenas de empreendedores de diversos setores no auditório da Faculdade Internacional da Paraíba, em João Pessoa.

Através do programa, os participantes são auxiliados a sanar dificuldades em seus negócios e visualizar novas oportunidades com a melhoria da gestão e processos operacionais.

Com atendimento exclusivo para diagnosticar a real situação do pequeno negócio, o Sebrae na Sua Empresa vem se destacando como uma iniciativa pioneira para ajudar os empreendedores, sejam Microempreendedores Individuais, empresas de pequeno porte ou microempresas.

“Esse programa é um diferencial do Sebrae e fica mais perto dos empreendedores para que eles possam melhorar a gestão do negócio e buscar o crescimento tão desejado”, disse o diretor técnico do Sebrae/PB, Lucélio Cartaxo.

A gestora do programa Sebrae na Sua Empresa do Sebrae/PB, Márcia Timótheo, reforçou que a iniciativa tem obtido bons frutos e impulsionado a capacitação contínua dos empreendedores.

“Temos aqui empreendedores de diversos setores com sonhos a realizar e muitas oportunidades pela frente. É um momento único e de reconhecimento do trabalho que foi feito nesses pequenos negócios”, acrescentou.

Proprietária de uma loja online de roupas femininas, Kayza Araújo foi uma das empreendedoras que compartilhou as conquistas do ano alcançadas a partir da participação no programa.

“O Sebrae chegou em um momento em que minha empresa estava falindo. Adquiri vários conhecimentos com o curso e tudo que minha empresa estava precisando, naquele momento, eu consegui. Hoje, encerro o ano com 70% no aumento do faturamento da empresa. Só tenho a agradecer a todos que me ajudaram”, revelou Kayza.

Aprendizado – Ainda durante o evento, os empreendedores participaram da palestra “Tudo que você precisa saber para vender mais”, apresentada pela jornalista e empresária Juliana Albanez, que tem reconhecimento internacional. Em sua fala, ela destacou a importância dos empreendedores buscarem a capacitação contínua e atualização sobre o processo de vendas.

“O maior poder que a pessoa pode ter no trabalho é saber vender e saber comunicar bem isso, nas redes sociais ou nas vendas presenciais. O empreendedor deve, principalmente, entender o processo de vendas”, disse a especialista.