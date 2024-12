Auxílio-gás será pago com atraso para mais de 5 milhões de famílias

O MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate a Fome) atrasou o pagamento do auxílio-gás de dezembro. O governo ainda não divulgou as novas datas do benefício, pago a cerca de 16,9 milhões de pessoas, mas afirmou que o dinheiro será liberado para todas as 5,49 milhões de famílias antes do Natal. O valor do auxílio pago neste mês será de R$ 104.

O pagamento do benefício estava previsto para começar a ser depositado nesta terça-feira (10), nas mesmas datas de pagamento do Bolsa Família.

O pagamento do Bolsa Família segue o calendário normal programado para este mês, com depósitos iniciados nesta terça que seguem até o dia 23 de dezembro.

Neste mês, mais de 5,49 milhões de famílias vão receber o valor de R$ 104 pelo vale-gás Rivaldo Gomes Folhapress Um homem está retirando dois botijões de gás do porta-malas de um carro prateado.

Ele usa uma camiseta sem mangas e shorts. Ao fundo, há uma parede com azulejos e um cartaz que diz ‘ABERTO 22’. O valor do vale-gás tem como base o preço médio do botijão de 13 kg considerado nos últimos seis meses, medido pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

O benefício foi pago pela primeira vez em 2021 com o objetivo de reduzir o impacto do preço do gás de cozinha no orçamento doméstico dos lares em situação de vulnerabilidade. Neste mês, o investimento do MDS com o benefício é de R$ 570,56 milhões.

A Caixa Econômica Federal é responsável por realizar o pagamento, mas o envio dos recursos é feito pelo MDS.

QUEM PODE RECEBER O AUXÍLIO GÁS?

Todas as famílias inscritas no CadÚnico com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário mínimo por pessoa são elegíveis ao pagamento do auxílio-gás. É também possível que famílias que tenham alguma pessoa que recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) recebam o benefício.

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência são priorizadas na fila de recebimento do auxílio.

*JÚLIA GALVÃO, SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)