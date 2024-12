Podcast: gerente do INSS explica negativa em pedidos de benefícios

No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente executivo do INSS, esclareceu diversas dúvidas dos ouvintes sobre benefícios e contribuições previdenciárias.

Durante a participação, ele explicou que, mesmo após a negativa de um benefício por incapacidade, como no caso de um ouvinte que teve seu pedido negado em 2022, é possível realizar um novo requerimento, desde que o seguro tenha documentos médicos atualizados e comprove a incapacidade para o trabalho.

Ele também abordou questões relacionadas à prova de vida, afirmando que aposentados e pensionistas realizam a prova de vida mensalmente ao utilizar a biometria em caixas eletrônicas, o que facilita o processo.

Além disso, Marcus falou sobre a importância da contribuição para a Previdência Social, especialmente para quem é segurado facultativo, como donas de casa ou estudantes.

Esses impostos podem fazer recolhimentos menores e, ao atingirem a idade de 65 anos, têm direito a benefícios como pensão por morte para seus dependentes.

Ouça o podcast aqui.