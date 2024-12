O Procon-JP divulgou nesta terça-feira (10) mais uma pesquisa de produtos para as festas de final de ano. Desta vez, os pesquisadores levantaram os preços das principais bebidas servidas nas ceias natalina e Réveillon. Whisky (138%) foi o produto que apresentou maior variação.

A pesquisa traz uma lista com 145 produtos divididos por categorias: champagne, espumantes, whisky, vodka, energético, rum, água de coco, vinho e refrigerantes. Foram visitados 15 estabelecimentos comerciais na Capital paraibana nesta segunda-feira (9).

Maior variação – O whisky Johnnie Walker Double Black foi o produto que apresentou maior variação de preço entre estabelecimentos. O litro da marca foi encontrado por R$ 154,90 no Super Fácil Atacadão – Geisel; e por R$ 369,90, no Supermercado Rede Compras – Bessa.

Já o Whisky Ballantines 12 anos variou em 100%, custando entre R$ 99,90 (Supermercado Extra – Bancários) e R$ 199,90 (Carrefour – Bancários).

Menor variação – Os produtos que quase não variaram de preço entre estabelecimentos foram: cerveja Stella Artois (1%), energético Monster (4%) e cerveja Budweiser (5%).

Champagne e Espumantes – O Procon-JP pesquisou o preço de 19 tipos de champagne e espumantes. O produto que apresentou maior variação foi o espumante Terranova, de 750 ml, que foi encontrado por R$ 31,89 (Supermercado Aquarius – Jaguaribe) e por R$ 54,99 (Supermercado Extra – Bancários). Uma diferença de R$ 23 entre estabelecimentos.

Rum – O preço do litro do Bacardi Big Apple, de 750 ml, apresentou variação de 57% entre estabelecimentos. Foi encontrado por R$ 37,50, no Supermercado Matheus – Altiplano, e por R$ 58,99, no Bemais – Bancários.

Vinho – O consumidor que optar por comprar vinho vai encontrar o produto da marca Santa Helena Reserva, de 750 ml, variando entre R$ 34,59 – no Supermercado Menor Preço – Bairro dos Estados, chegando até R$ 59,90, no Rede Compras – Bessa.

Para conferir o material completo, com a lista completa das bebidas pesquisadas, acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP https://procon.joaopessoa.pb.gov.br.