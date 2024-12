Cartão de crédito: bancos oferecem opção de parcelamento do saldo total

O setor de meios de pagamento disponibilizará a opção de parcelamento do saldo total do cartão de crédito, possibilitando o pagamento parcelado das dívidas atuais e futuras conjuntamente.

O anúncio foi feito pelo fórum das entidades do setor nesta segunda-feira (9), mas a novidade depende de cada emissor de cartão para ser disponibilizada aos clientes.

Com essa opção, o cliente poderá refinanciar o valor total da dívida do cartão de crédito, incluindo saldos em aberto, a vencer ou vencidos, financiados por operação de crédito e valores de compras parceladas com e sem juros, em parcelas iguais e constantes.

Em casos de gastos acima do previsto ou do orçamento pessoal, a ferramenta permite uma melhor organização financeira, com previsibilidade nos pagamentos futuros da dívida, que serão feitos via parcelas de mesmo valor, com taxa fixa e prazo determinado, evitando surpresas na fatura.

Assim, o cliente pode evitar a contratação do crédito rotativo ou do parcelamento do saldo restante da fatura em aberto, modalidades com juros mais altos. Dessa forma, os bancos visam reduzir a inadimplência -segundo o setor financeiro, 20% dos brasileiros não pagam a fatura dentro do prazo estipulado e ficam, em média, 18 dias no rotativo.

Os juros desta nova modalidade irão variar de acordo com cada banco, assim como as demais condições do financiamento. As instituições, porém, não são obrigadas a ofertar esse parcelamento.

O teto de juros também vale para essa operação. Ou seja, o valor total cobrado a título de juros e encargos financeiros da operação de parcelamento do saldo total não poderá exceder o valor original da dívida inicial que está sendo parcelada.

A sua contratação é opcional e depende do consentimento expresso do cliente. Caso ele não seja contratado, a dinâmica atual de parcelamento, rotativo e outras modalidades será mantida.

Outra possibilidade é a contratação deste novo parcelamento em mais de uma linha de cartão de crédito, com emissores distintos.

Também será possível liquidar antecipadamente operações de parcelamento do saldo total do cartão de crédito a qualquer momento.

Neste caso, seja a antecipação parcial ou integral, o cliente terá direito ao desconto proporcional dos juros referentes ao período restante do parcelamento, se houver.

As compras parceladas sem juros poderão ser inclusas nesse novo parcelamento com o mesmo custo, já que o valor do passivo, considerando os juros, será trazido a valor presente.

O fórum técnico do setor de pagamentos foi criado em junho deste ano, depois de acusações públicas e brigas na Justiça. O objetivo, segundo as associações do setor, é melhorar o ambiente legal e econômico, focando a melhoria de serviços.

Participam do fórum Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços), Abranet (Associação Brasileira de Internet, que representa empresas como PagBank e Mercado Pago), Abipag (Associação Brasileira de Instituições de Pagamentos, que reúne PayPal e Stone), Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e Zetta (associação que representa fintechs).

“Esta é mais uma iniciativa do nosso Fórum e do mercado para ampliar a assertividade do uso dos cartões, instrumento vital para a nossa economia”, afirma Carol Conway, presidente da Abranet e do Fórum.

*JÚLIA MOURA/folhapress