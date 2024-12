O prefeito Bruno Cunha Lima se reuniu com o presidente da Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), Emerson Cabral, e com um grupo de empresários de São Paulo para discutir a instalação de uma nova empresa na cidade. O encontro teve como objetivo viabilizar a implementação do empreendimento no complexo Aluízio Campos, área estratégica para o desenvolvimento industrial de Campina Grande.

A empresa, atualmente em processo de negociação para ocupar um terreno no complexo, prevê a geração de aproximadamente 300 empregos diretos, representando um avanço significativo para a economia local.

Durante a reunião, Emerson Cabral destacou o potencial da região, ressaltando a localização privilegiada e a infraestrutura competitiva de Campina Grande como fatores decisivos para o sucesso do investimento.

“A instalação da nova empresa não só trará benefícios diretos, em termos de empregos, mas também impulsionará a geração de renda e fortalecerá a competitividade do município no cenário industrial”, afirmou Emerson Cabral. Ele ainda destacou a importância do projeto para o crescimento da cidade.

Nos próximos dias deverá ser feito o anúncio oficial sobre a instalação do empreendimento, que promete movimentar ainda mais a economia local e abrir novas portas para o crescimento do setor produtivo em Campina Grande.