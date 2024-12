No fim do ano, os MEIs (microeempreendedores individuais) enfrentam desafios com o aumento da demanda: concorrência intensa, estoques limitados e logística complexa. Ferramentas de automatização incluídas no WhatsApp Business, aplicativo gratuito de comunicação entre empresas e clientes, podem ajudar a superar esses obstáculos.

A automação, que funciona à base de inteligência artificial (IA), agiliza o atendimento, organiza pedidos e monitora o estoque, garantindo eficiência mesmo em períodos de pico. Os recursos podem ser usados, principalmente, para construir relacionamento com os consumidores de forma mais eficiente.

Segundo Éder Max, consultor de negócios do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a principal função da IA no WhatsApp é personalizar o atendimento para MEIs com grande volume de clientes. A tecnologia também permite criar respostas automáticas para perguntas frequentes, agilizando o suporte.

Para aumentar a eficiência nas vendas, Max afirma que é essencial controlar dados e organizar informações para segmentar clientes. O consultor recomenda usar as etiquetas do WhatsApp Business para categorizá-los e qualificá-los, complementando com softwares de CRM (customer relationship management) integrados ao WhatsApp.

Ricardo Pastore, professor e coordenador do núcleo de varejo da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), afirma que, embora as ferramentas de automatização sejam recentes no mercado, elas se mostram promissoras e recomendadas para qualquer tipo de MEI.

“A automatização por IA no WhatsApp pode impulsionar significativamente as vendas dos MEIs, mas o maior desafio é o aculturamento. Muitos microempresários ainda não adotaram essas ferramentas de forma integrada, e superar a dificuldade de adaptação a novas tecnologias é essencial para aproveitar seu potencial.”

Relatório do Sebrae mostra que 99% dos MEIs utilizam celulares com internet, mas apenas metade usa o WhatsApp Business para negócios. Além disso, 61% dos MEIs não empregam nenhum tipo de software ou aplicativo de gestão.

MEIs que vendem produtos são os principais usuários da ferramenta, especialmente entre empreendedores mais jovens, de até 34 anos. A taxa de uso é maior que a dos MEIs que prestam serviços.

Segundo especialistas, o erro mais comum entre MEIs que usam IA no WhatsApp para automatizar vendas é o excesso de mensagens automáticas e impessoais, que podem frustrar clientes. Outro erro frequente é a prática de spam, que pode levar à perda do número de contato do cliente, especialmente com ferramentas não oficiais.

“É fundamental equilibrar automação e interação humana, garantindo comunicações claras e personalizadas. As mensagens devem ser enviadas em horários adequados e oferecer sempre a opção de falar com um atendente humano quando necessário”, explica Felipe Otoni, sócio-fundador da SegSmart, empresa que otimiza os processos de venda de produtos e serviços no digital.

Embora a IA do aplicativo seja mais usada para impulsionar vendas de produtos, MEIs da área de serviços também adotam a tecnologia. Wanderson Dornelas, 39, é MEI e oferece serviços especializados em criação de sistemas de automação que podem ser integrados ao WhatsApp Business.

“Vendo o mesmo sistema de automação que utilizo para atender meus clientes, o que me permite antecipar as dificuldades que eles possam enfrentar. Para mim, essas ferramentas são essenciais; seria extremamente difícil prestar o serviço e lidar manualmente com tarefas repetitivas do processo de venda”, afirma.

*

Como aumentar as vendas com ferramentas do WhatsApp Business

– Utilize chatbots de IA: Configure chatbots para responder automaticamente às perguntas frequentes, permitindo atendimento 24/7.

– Implemente segmentação de clientes: Utilize IA para segmentar clientes com base em seu comportamento e histórico de compras, direcionando promoções relevantes a cada perfil.

– Use CRM para personalizar o atendimento: Registre informações e histórico dos clientes para um atendimento mais direcionado e personalizado.

– Ofereça produtos complementares: Use IA para recomendar produtos adicionais ou complementares, aumentando o ticket médio.

– Colete feedback automático: Envie pesquisas pós-venda para entender a experiência do cliente e melhorar continuamente o atendimento.

Erros mais frequentes

– Excesso de mensagens automatizadas: Evite enviar mensagens em excesso, que podem ser vistas como invasivas e gerar insatisfação.

– Uso de ferramentas não oficiais: Utilize apenas ferramentas homologadas pelo WhatsApp para evitar bloqueios e garantir a segurança do número.

– Falta de opção para interação humana: Sempre inclua a possibilidade de o cliente falar com um atendente humano quando necessário.

– Desconsiderar o feedback dos clientes: Não ignore os feedbacks recebidos; use-os para ajustar as mensagens e melhorar o atendimento.

– Enviar mensagens em horários inconvenientes: Evite enviar mensagens fora do horário comercial ou em momentos inadequados.

– Deixar de acompanhar o funil de vendas: Organize as conversas em um funil para visualizar e priorizar clientes em etapas mais avançadas do processo de compra.

*FELIPE BRAMUCCI/Folhapress