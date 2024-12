Veja os preços dos itens da cesta básica na região Grande João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon – PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 02 de dezembro de 2024 uma pesquisa referente aos itens que compõem a cesta básica em supermercados atacadistas.

Referente ao quilograma do feijão carioca, destaca-se a marca Da Casa, com variação de 55,09%, e preços de R$ 5,79 (Atacadão – Geisel) a R$ 8,98 (Brasil Atacarejo – Esplanada), uma diferença em torno de R$ 3,19.

No quilograma do feijão preto, a marca Kicaldo obteve variação de 19,67%, com preços de R$ 9,15 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 10,95 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$ 1,80.

No quilo do arroz parboilizado, a marca Meu Biju obteve variação de 30,82%, pode ser encontrado a partir de R$ 6,49 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 8,49 (SuperFácil Atacado – Água Fria), uma diferença de R$ 2,00.

O quilo do arroz branco da marca Tio Urbano teve variação de 40,53%, com preços de R$ 6,39 (Mix Mateus – Cabedelo) a R$ 8,98 (Brasil Atacarejo – Esplanada), uma diferença de R$ 2,59.

No quilo do arroz integral da marca Urbano a variação foi de 11,61%, a maior diferença foi de R$ 0,83, com preços de R$ 7,15 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 7,98 (Brasil Atacarejo – Esplanada).

No item sobre açúcar cristal, a marca Alegre, sua variação obtida foi de 16,26%, com preços de R$ 3,69 (BrasilAtacarejo – Esplanada) a R$ 4,29 (Atacadão – Geisel).

No item sobre flocão de milho de 500 g, a marca Dona Clara Premium se destacou com uma variação de 42,45%, com preços oscilando de R$ 1,39 (SuperFácil Atacado – Água Fria) a R$ 1,98 (Brasil Atacarejo – Esplanada).

