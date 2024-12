Em seu quadro semanal “O Bê-á-Bá da Economia”, o professor e economista Johnatan Brito apresentou uma análise detalhada sobre as perspectivas econômicas do Brasil em 2024. Segundo ele, o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro foi revisado para cima, indicando um crescimento entre 3,3% e 3,5%. Esse número supera as estimativas anteriores, que giravam em torno de 2,5% a 2,7%.

“Temos uma perspectiva de melhoria da atividade econômica, impulsionada pelo alto consumo observado em eventos recentes, como a Black Friday e as festividades de fim de ano. A revisão do PIB reflete um crescimento que, segundo a Fundação Getúlio Vargas, está pautado em bases sólidas, alicerçado principalmente no consumo interno”, destacou Brito.

Outro fator positivo é a melhoria do nível de renda da população, especialmente das classes mais baixas, e a queda significativa do desemprego, quando o Brasil registra atualmente uma taxa de 6,2%, considerada uma das mais baixas de sua história recente.

“Essas condições favorecem o consumo e impulsionam a economia. Pessoas empregadas e com aumento de renda contribuem diretamente para essa dinâmica positiva,” explicou o economista.

Apesar dos avanços, Brito chamou atenção para alguns desafios, como o controle da inflação, que está ligeiramente acima do teto estabelecido, e a responsabilidade fiscal. “O aumento do gasto público precisa ser bem administrado para evitar problemas de equilíbrio fiscal, algo que preocupa tanto os mercados quanto as agências internacionais”, alertou.

Veja a explanação completa:

*Vídeo: ParaibaOnline