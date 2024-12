No quadro “Minha Aposentadoria” do programa Conexão Caturité, o gerente executivo regional do INSS, Marcus Vinícius, respondeu às principais dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Entre os temas envolvidos, destacam-se a demora na análise de perícias médicas, direitos de dependentes à pensão por morte, atualização no Cadastro Único e regras de transição para aposentadoria.

Marcus reforçou a importância de manter os dados atualizados no INSS e orientou os ouvintes sobre como consultar informações no aplicativo Meu INSS ou diretamente nas agências.

Ouça o podcast aqui.