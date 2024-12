Atividade estratégica para a indústria paraibana, as prioridades do setor de mineração para o ano de 2025 foram tema de uma reunião promovida nesta terça-feira (3) pelo Sindicato da Indústria de Extração de Minerais Não Metálicos do Estado da Paraíba (SindMinerais/PB).

Realizada na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), em Campina Grande, a reunião foi conduzida pelo presidente da instituição e do SindMinerais/PB, Cassiano Pereira. Na ocasião, ele destacou o potencial do setor no estado e reafirmou o seu compromisso de oferecer todo o suporte necessário ao desenvolvimento e expansão dessa importante atividade na Paraíba.

“Precisamos aproveitar esse novo momento que a indústria paraibana vivencia para expandir e desenvolver ainda mais o setor de mineração, que é fundamental e estratégico para a economia do nosso estado”, pontuou Cassiano Pereira.

Além de compartilhar sugestões, desafios e prioridades do setor de mineração no estado, os membros do SindMinerais/PB também tiveram a oportunidade de conhecer o projeto da Nova Indústria Paraíba (NIPB), que está sendo desenvolvido e liderado pela FIEPB para impulsionar a neoindustrialização no estado.

Também durante o encontro, ocorreu uma apresentação do Programa de Apoio à Competitividade das Micros e Pequenas Indústrias (Procompi). Executado através de uma parceria entre a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e o Sebrae, o objetivo do programa é aumentar a competitividade das empresas industriais de menor porte, por meio do estímulo à cooperação, à organização do setor e ao desenvolvimento empresarial e territorial.

Participaram da reunião desta terça-feira os empresários filiados ao SindMinerais/PB Rômulo Hamad Pereira, Manoel Gonçalves, Antônio Napy Pereira, Emanuel Vieira Gonçalves, José Walter, José Camelo Silveira, Manoel Cassiano Napy Pereira, Adail Ramos da Silva e Daniel Krkoska. Estiveram presentes também a assessora executiva aos sindicatos, Raquel Almeida, e o gerente de negócios da FIEPB, Hélio Silveira.