O coordenador do Procon de Campina Grande, Waldeny Santana, fez um balanço positivo das ações realizadas durante o período da Black Friday. Em entrevista, ele destacou o trabalho de conscientização e fiscalização que antecedeu o evento, contribuindo para um número reduzido de reclamações.

“Fizemos um trabalho de educação para o consumo consciente com bastante antecedência. Fizemos uma fiscalização anteriormente ao período da Black Friday, um trabalho ostensivo. Os fiscais estiveram no comércio, conversando, dialogando. Recebemos a visita do presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande, dialogamos com comerciantes e fizemos esse trabalho de conscientização. O resultado disso é um baixo número de reclamações”, explicou Waldeny.

De acordo com o coordenador, o Procon registrou apenas 52 reclamações durante o evento, sendo a maioria relacionada à precificação inadequada e à falta de informações claras sobre os produtos, conforme estabelece o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline