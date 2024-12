Presidente da FIEPB e cônsul da Argentina discutem parcerias voltadas ao setor industrial

Estreitar os laços econômicos entre a indústria paraibana e o mercado argentino, trazendo benefícios diretos de exportação e importação para os dois países. Foi com essa proposta que o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, recebeu nesta terça-feira (3) a visita da Cônsul Geral da Argentina no Recife, Julieta Grande.

Acompanhados de empresários do setor industrial na Paraíba e de representantes dos sindicatos associados à FIEPB, Cassiano e Julieta discutiram, na sede da Federação em Campina Grande, a criação de uma agenda de trabalho compartilhada que possa beneficiar e ampliar as relações entre os dois mercados.

Dessa forma, a indústria paraibana pode se beneficiar da importação de insumos produzidos por fornecedores argentinos, além de exportar seus produtos para o mercado consumidor do país vizinho, que também se beneficia expandindo os acordos comerciais com o Brasil. Intermediadas pela FIEPB e o Consulado Argentino, essas negociações adquirem um nível ainda maior de confiança e competitividade.

Além da construção de uma agenda compartilhada com a indústria paraibana, Julieta Grande também discutiu com o presidente da FIEPB parcerias futuras que possam fortalecer as relações econômicas da Argentina com os sete estados da região Nordeste que integram a jurisdição do Consulado.

Eleito para a presidência da Associação Nordeste Forte, instituição que reúne as federações de indústrias dos estados da região na Confederação Nacional da Indústria (CNI), Cassiano Pereira ressaltou o potencial de crescimento do Nordeste, especialmente no cenário industrial.

Ainda segundo o presidente da FIEPB, as futuras parcerias com o Consulado Argentino contribuirão significativamente para tornar o setor industrial da região ainda mais forte e competitivo nos mercados nacional e internacional.

Também participaram da reunião desta terça-feira os representantes do SindMinerais/PB; SindGráfica/PB; Sinduscon/PB; SindPlast/PB; Sindmme/PB; SindSeg/PB; e Fenoplast.