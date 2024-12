Movimentações com o Pix batem novo recorde; leia detalhes

O Pix bateu um novo recorde de transações na última sexta-feira (29). A informação foi divulgada nesta segunda (2) pelo Banco Central.

Segundo a autoridade monetária, foram quase 240 milhões (239,9) de operações em um único dia. 12,5 milhões a mais em relação à marca anterior, em 6 de setembro deste ano.

As movimentações somaram R$ 130 bilhões. Apenas para se ter uma ideia, se todas as transações fossem no mesmo valor, cada Pix teria sido em torno de R$ 540.

O recorde coincidiu com a realização da Black Friday, dia de promoções em todo o país.

Segundo o Banco Central, os números mostram a importância do Pix para a inclusão financeira e para concorrência na prestação de serviços de pagamentos no Brasil.

*Com informações da EBC