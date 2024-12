Casa do Empreendedor de Campina Grande recebe prêmio Referência em Atendimento Ouro do Sebrae

A Casa do Empreendedor de Campina Grande foi reconhecida nesta terça-feira, 03, com o cobiçado prêmio Referência em Atendimento Ouro do Sebrae, que destaca as iniciativas de maior impacto e excelência no atendimento ao público em 2024.

A premiação ocorreu durante o Fórum de Educação Empreendedora e Políticas Públicas, no Garden Hotel, em Campina Grande.

O evento, que reuniu professores, gestores escolares e líderes do poder público, tem como objetivo fortalecer o ecossistema educacional e empreendedor por meio da troca de experiências e conhecimentos. A proposta é fomentar a construção de um ambiente inclusivo, sustentável e voltado para o desenvolvimento econômico e social.

A Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde) responsável pela gestão da Casa do Empreendedor, recebeu o Selo de Referência em Atendimento Ouro do Sebrae que reconhece o compromisso da equipe com um atendimento diferenciado e de excelência, que tem sido essencial para o fortalecimento do empreendedorismo local.

De acordo Emerson Cabral presidente da Amde, a premiação é uma conquista coletiva e um reflexo do trabalho árduo e da dedicação dos profissionais que atuam na Casa do Empreendedor.

“Essa conquista reforça nossa missão de apoiar o desenvolvimento de negócios e oferecer um atendimento que vai além do esperado, sempre priorizando as necessidades do público”, destacou.

O evento é um marco importante para Campina Grande, consolidando o município como referência em atendimento e iniciativas empreendedoras no Brasil.