Casa do Empreendedor de Campina Grande alerta sobre regularização do MEI

A Casa do Empreendedor em Campina Grande está intensificando as ações voltadas à regularização de Microempreendedores Individuais (MEIs) no Município. A iniciativa tem como objetivo oferecer suporte aos pequenos empreendedores, para que regularizem sua situação fiscal e iniciem o ano de 2025 com as contas em dia.

As atividades são coordenadas pela Agência Municipal de Desenvolvimento (Amde), responsável pela gestão da Casa do Empreendedor, e incluem os atendimentos especializados e orientações sobre questões como pagamento de impostos, declarações anuais e o acesso aos benefícios garantidos aos MEIs.

De acordo com Emerson Cabral, presidente da Amde, a ação é fundamental para apoiar o crescimento dos negócios no Município. “Nosso compromisso é fortalecer o microempreendedorismo em Campina Grande. A regularização dos MEIs não é apenas uma obrigação fiscal, mas uma oportunidade para esses empreendedores acessarem as linhas de crédito e expandirem seus negócios de forma estruturada. Queremos que 2025 seja um ano de prosperidade para todos”, afirmou.

Entre os serviços oferecidos estão a consulta de débitos, esclarecimentos detalhados de dívidas e a emissão de guias para pagamento. Os atendimentos são realizados presencialmente, na sede da Casa do Empreendedor, localizada na rua Cônego Pequeno, 485, no bairro Bela Vista. O atendimento é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, sem pausa para o almoço. Já o atendimento online pode ser realizado pelo WhatsApp oficial (83) 98618-7318.

A iniciativa busca reduzir a inadimplência entre os MEIs ativos no Município. A maioria das pendências é referente ao pagamento do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), que pode ser parcelado para facilitar a quitação.

A ação reforça a importância da formalização e da regularidade fiscal para a consolidação dos negócios. Além disso, a regularização permite que os MEIs tenham acesso aos benefícios previdenciários, como aposentadoria e auxílio-doença, o que representa uma maior segurança para os empreendedores.

Com essas medidas, a Casa do Empreendedor pretende encerrar o ano de 2024 com um número significativo de MEIs regularizados, preparando-os para um ano de mais oportunidades e de desenvolvimento econômico para Campina Grande.