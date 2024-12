Com o objetivo de facilitar a vida dos consumidores com contas em atraso e evitar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, a Energisa Paraíba renovou a campanha “Negocia Energisa”.

A iniciativa oferece condições exclusivas para a negociação de faturas em atraso, permitindo que os clientes regularizem as suas contas de maneira flexível e acessível.

De acordo com Rômulo Pereira, supervisor da Energisa Paraíba, a campanha é voltada para quem está com pelo menos uma fatura de energia elétrica em atraso

. “Se você já está com pelo menos uma fatura, pode fazer uma negociação. Dependendo de cada caso, o pagamento pode ser parcelado em até 36 meses, com descontos de até 80% nos encargos, redução de multas, juros e correção monetária, além de flexibilidade na entrada, que pode chegar a 0%”, explicou Rômulo.

A Energisa busca oferecer alternativas que sejam adequadas à realidade financeira dos consumidores.

“O nosso objetivo é encontrar a melhor solução, que caiba no bolso e nas condições de pagamento do cliente, evitando o desconforto de uma suspensão no fornecimento de energia”, destacou.

Segundo mapeamento realizado pela Energisa, a maioria dos clientes em atraso não acumula muitas contas, mas enfrenta dificuldades financeiras momentâneas.

“Geralmente, são pessoas que têm entre uma e cinco faturas pendentes, mas mesmo quem está com mais subsídios pode buscar a negociação. Estamos aqui para ajudar”, afirmou Rômulo.

Saiba mais detalhes no vídeo abaixo: