Empreender PB abre inscrições com 300 vagas para João Pessoa

O Governo da Paraíba, por meio do Programa Empreender PB, abre, nesta quarta-feira (4), a partir das 8h, inscrições para concessão de crédito orientado. Ao todo, serão destinadas 300 vagas exclusivamente para João Pessoa, a fim de atender empreendedores que queiram abrir ou ampliar um negócio já existente. O valor de investimentos é da ordem de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).

As vagas irão contemplar as seguintes linhas de crédito: Empreender Pessoa Física, Empreender Juventudes, Empreender Profissional Liberal e Empreender Profissional Liberal Juventudes.

Os empreendedores interessados devem ficar atentos ao horário da abertura das vagas, que será realizado exclusivamente pelo site do programa Empreender PB (www.empreender.pb.gov.br), clicando em Inscrições. A equipe orienta aos interessados fazer a leitura do Edital, disponível no site, para verificar a documentação obrigatória de acordo com a linha de crédito. As inscrições serão realizadas até esta sexta-feira (6) ou até o preenchimento das vagas.

Empreender PB

É um programa do Governo do Estado destinado a apoiar os empreendedores da Paraíba, disponibilizando financiamento de crédito (empréstimos) com taxas reduzidas de juros para pessoas físicas e jurídicas que desejam iniciar um negócio próprio ou ampliar um já existente.