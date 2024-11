Considerado um dos principais eventos com foco no fortalecimento do agronegócio, a V Leite do Vale Expo Negócios terá início nesta sexta-feira (29), na Fazenda Santa Clara, área rural do município de Itaporanga, no Sertão da Paraíba. A programação tem a expectativa de receber 10 mil visitantes e movimentar mais de R$ 3 milhões em negócios.

A solenidade de abertura será às 18h e contará com a presença do presidente do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) do Sebrae/PB, Mário Borba, que ocupa também a presidência do Sistema Faepa/Senar na Paraíba, além de outras autoridades e convidados.

Entre os destaques da programação estão as palestras do ex-jogador de futebol e ídolo do time do Flamengo, Diego Ribas, que vai abordar temas como empreendedorismo e gestão de marcas, além do humorista e empreendedor, Renan da Resenha, e o produtor rural e mestre em ciência animal e pastagem, Felipe Moura, que é considerado um dos principais especialistas do setor no foco em pastagens para melhorar a produtividade na pecuária.

Com foco voltado à inovação e à tecnologia, a V Leite do Vale Expo Negócios terá a participação de mais de 70 expositores e áreas reservadas para realização de leilões de animais, espaços para apresentações culturais, praça gastronômica e ambiente de divulgação destacando os atrativos turísticos nos municípios da região. A programação tem atividades até o domingo (1º).

Realizado pelo Sebrae/PB, Fazenda Santa Clara, Fazenda Eficiente, Sistema Faepa/Senar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca e Prefeitura de Itaporanga, o evento também terá nesta edição a promoção do Seminário Mulheres no Agro e a discussão do tema “práticas ESG na agricultura”, que são ações alinhadas aos três princípios: ambiental, social e de governança.

SERVIÇO

V Leite do Vale Expo Negócios 2024

Datas: De 29 de novembro a 1º de dezembro

Local: Itaporanga-PB

Horário:18h