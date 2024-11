ExpoUna Feira de Negócios impulsiona empreendimentos no Sertão

Impulsionar o crescimento de empreendimentos no contexto da economia local e gerar novas experiências com foco na sustentabilidade e na inovação. A edição 2024 da ExpoUna Feira de Negócios, evento que é realizado pela Prefeitura de Uiraúna, em parceria com o Sebrae/PB, teve início nesta quinta-feira (28) e promete atrair mais de oito mil pessoas ao longo de suas atividades até esta sexta (29).

A programação acontece na praça de eventos Joca Claudino e sua abertura foi realizada na noite da quinta-feira, às 18h. Estiveram presentes a prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, a gerente da agência do Sebrae/PB em Sousa, Camila Nóbrega, além do secretário de Empreendedorismo e Desenvolvimento do Município, Edlânio Moreira, empresários e profissionais da imprensa.

Conforme a prefeita de Uiraúna, Leninha Romão, o evento vem se consolidando a cada edição e mostrando o que existe de melhor na economia da região, gerando oportunidade e mais renda para o setor empresarial.

“Eu costumo dizer que a indústria de Uiraúna é o nosso comércio e a cada edição a ExpoUna cresce, porque reúne todas aquelas coisas boas, que são frutos da força dos nossos empresários”, comentou.

Ao destacar o aspecto da diversidade da programação, que conta com negócios de diferentes setores no ambiente de exposição, a gerente da agência do Sebrae/PB em Sousa, Camila Nóbrega, enalteceu a força do empreendedorismo local.

“Essa iniciativa reforça o potencial econômico de Uiraúna e da região. É uma feira multissetorial e que apresenta em sua proposta além de um espaço de exposição, uma verdadeira plataforma de desenvolvimento, onde ideias se transformam em negócios e parcerias são fortalecidas”, disse.

Por sua vez, o secretário de Empreendedorismo e Desenvolvimento, Edlânio Moreira, destacou a contribuição econômica gerada pelo evento ao longo de suas ações.

“A ExpoUna tem atraído empresas locais e da região para expor seus negócios, efetuar vendas e essa experiência tem sido sucesso. Tivemos uma participação maior nesta edição, o que comprova o crescimento do evento e a parceria com o Sebrae tem sido fundamental para consolidar essa ação”, pontuou.

Além do ambiente reservado à exposição de produtos e serviços, a programação conta com a participação de artesãos divulgando suas peças. A estrutura tem ainda espaço com praça gastronômica e apresentações de shows culturais no palco principal.