Sebrae realiza projeto Conexões Empreendedoras em João Pessoa

O Sebrae/PB realiza, nesta sexta-feira (29), a segunda edição do Conexões Empreendedoras. O evento é uma ação da instituição juntamente com o Hub Farol Digital e a Prefeitura de João Pessoa e acontecerá dentro da programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está acontecendo no Espaço Cultural José Lins do Rêgo, na capital.

Na programação do Conexões Empreendedoras serão realizadas palestras sobre empreendedorismo científico e empreendedorismo regional, além de debates e apresentação do Hub Farol Digital e sua importância para o fomento aos negócios e iniciativas de inovação em João Pessoa. Os palestrantes serão o caprinocultor de Cabaceiras Henri Pombo e o professor e pesquisador Marcos José Menezes (UFRPE).

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Rafaella Catão, o evento é mais uma ação para o fortalecimento das empresas e profissionais que atuam no setor, na cidade, além de ser um ambiente propenso para ampliar negócios e criar novas ideias.

“Este evento inovador, que reúne empreendedores, profissionais, estudantes e agentes de inovação, se destaca como uma plataforma dinâmica para a troca de conhecimentos, networking e construção de parcerias estratégicas”, acrescentou a analista.

Rafaella Catão ainda lembrou que o objetivo do Conexões Empreendedoras é disseminar a prática do empreendedorismo e, através de ações conjuntas, trabalhar para fazer de João Pessoa um polo de inovação relevante no cenário regional e nacional.

Os interessados em participar do evento podem fazer a inscrição de forma gratuita, no link: https://faroldigital.behoh.com