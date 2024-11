No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius, gerente do INSS de Campina Grande, esclareceu diversas dúvidas dos ouvintes.

Entre as perguntas respondidas, destacaram-se questões sobre bloqueio de pagamentos, aposentadoria e descontos indevidos.

Em relação ao bloqueio de pensões, Marcus explicou que o INSS tem realizado atualizações cadastrais e que, em caso de bloqueio, o beneficiário pode pedir o desbloqueio do pagamento em até 72 horas, com a orientação de verificar se há alguma pendência de documentação ou renovação de senha.

Outro ponto discutido foi a aposentadoria de um ouvinte, que tem 25 anos de serviço e 53 anos de idade. O gerente do INSS orientou que, embora ele esteja perto de se aposentar, o tempo de serviço em atividades especiais, como segurança, pode ser contabilizado com acréscimo.

Para tanto, ele deve apresentar o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) para comprovar as condições de trabalho.

Por fim, sobre os descontos de sindicatos no benefício, Marcus explicou que os beneficiários podem facilmente cancelar esses descontos indesejados através do aplicativo Meu INSS, bastando excluir a consignação.

