Caged: Paraíba gera saldo positivo de emprego formal

O mercado de trabalho da Paraíba segue em alta neste ano e registra pelo 8º mês consecutivo saldo positivo de emprego com carteira assinada. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgado nessa quarta-feira (27), mostram que o Estado da Paraíba gerou, no mês de outubro, um saldo de 1.660 postos, resultado de 19.010 admissões contra 17.404 desligamentos.

Todos os setores tiveram saldo positivo em outubro na Paraíba, mas o destaque foi para o setor do comércio (+777), que normalmente cresce no final do ano. Completaram o saldo positivo as outras quatro atividades econômicas do setor privado: agropecuária (+296), indústria (+284), serviços (+153) e construção (+96).

SALDO ACUMULADO CRESCE QUASE 50% – Com nove dos dez meses no ano com saldo positivo, a geração de emprego formal na Paraíba de janeiro a outubro deste ano chegou a 25.722 postos, o que representa uma expansão de quase 50%, quando comparado ao saldo acumulado dos dez meses do ano passado (17, 2 mil).

CENÁRIO REGIONAL – A região Nordeste apresentou o terceiro saldo positivo de outubro (+18.345 postos), ficando atrás da Região Sudeste (65.458 postos), que liderou o saldo em outubro entre as cinco regiões, e do Sul (34.372). As outras duas regiões vieram depois: Norte (7.349 postos) e Centro-Oeste (4.457 postos). Em outubro, o Brasil registrou um saldo de 132.714 postos de trabalho com carteira assinada.