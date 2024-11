Podcast: atenção para não cair em golpes durante a Black Friday

No quadro Consultório Jurídico do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior orientou os ouvintes sobre cuidados essenciais durante a Black Friday.

Ele destacou a importância de pesquisar preços previamente, evitar cliques em links suspeitos enviados por e-mail ou WhatsApp e optar por acessar diretamente os sites das lojas confiáveis.

Além disso, lembrou que o direito de arrependimento se aplica apenas às compras feitas fora do ambiente físico, como pela internet, e alertou sobre os golpes comuns nesse período.

A dica final de Floriano foi planejar as compras com responsabilidade, considerando o orçamento e as despesas futuras, como as de início de ano.

Ouça o podcast aqui.