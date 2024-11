Grande variação no preço do tomate, em João Pessoa

A pesquisa de hortifrútis realizada pelo Procon-JP mostrou, mais uma vez, que vale a pena sondar os preços praticados nos diferentes estabelecimentos comerciais de João Pessoa. Muitos produtos apresentaram variação acima de 100%. Tomate (500%), melão gália (383%) e alface crespa (335%) foram os itens que apresentaram maior variação de preço.

O Procon-JP realizou o levantamento nesta terça-feira (26) e visitou 16 estabelecimentos, coletando preços de 77 itens, a exemplo de folhagens, frutas, hortaliças e produtos da terra.

Maior variação – O quilo do tomate variou 500%, sendo praticado por R$ 1 (Carrefour – Bancários) e R$ 6 (Rei das Frutas e Verduras – Bairro dos Estados). Já a diferença do quilo do melão gália chegou a R$ 11,49. Foi encontrado por R$ 3, no Só Verduras – Torre, e por R$ 14,49, no Bemais – Bancários, variação de 383%.

A diferença de preço do quilo do abacate foi ainda maior entre estabelecimentos, chegando a R$ 24,50. No Super Fácil – Geisel, estava sendo comercializado por R$ 9,99. Já no La Torre, o produto foi encontrado por R$ 34,49.

Menor variação – Os produtos que apresentaram uma variação de preço razoável foram: uva Itália (33%), maçã nacional (38%), feijão verde (39%) e uva Isabel (40%).

O quilo da uva Itália foi encontrado por R$ 12, no estabelecimento Só Verduras, localizado no Mercado da Torre; e por R$ 15,99, no Forte Frutas, no bairro do Bessa.

O quilo da maçã nacional Fuji estava custando R$ 10,90, no Super Box Brasil – Geisel; chegando a R$ 15, no Rei das Frutas e Verduras – Bairro dos Estados. Já o quilo do feijão verde está variando entre R$ 18 e R$ 24,99.

Folhagens – Entre os nove tipos de folhagens, seis apresentaram variação de preço acima de 200%. O molho da alface crespa foi encontrado por R$ 1, no Carrefour – Bancários, e por R$ 4,35, no supermercado La Torre.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da Prefeitura de João Pessoa (joaopessoa.pb.gov.br) ou do Procon-JP (https://procon.joaopessoa.pb.gov.br).