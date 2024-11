Capacitação, networking e oferta de crédito. Esse é o cenário em que o Banco do Nordeste (BNB) tem participado dos principais eventos de negócios do calendário paraibano para o mês de novembro, realizados do Litoral ao Sertão do estado. A instituição vem destacando soluções financeiras para todos os segmentos produtivos, desde as micro e pequenas empresas (MPEs), até atividades rurais de cadeias produtivas setorizadas.

Em João Pessoa, o Sebrae Pró-Business realizou uma programação com palestrantes, como o escritor Augusto Cury e empresários de renome nacional, além de trazer a experiência de pessoas que empreendem na Paraíba. No início do mês, o Expo Favela Innovation, também na capital paraibana, apresentou trabalhos de startups, empreendedores de favelas e empresários com larga experiência no mercado formal.

No interior, as equipes do BNB participaram do XVI ExpoMonteiro e do Festival da Lagosta, em Pitimbu, e devem encerrar o mês na V Leite do Vale Expo Negócios, a ocorrer em Itaporanga. Com um portfólio diversificado de soluções financeiras, a instituição registrou mais de R$ 5 milhões em contratos, prospeções e renegociações nos eventos realizados no interior, fortalecendo setores estratégicos como agropecuária, pesca e produção láctea. Além disso, levou para o conhecimento do público o atendimento do microcrédito urbano, Crediamigo, para quem empreende nas cidades.

“As soluções de crédito se dão em diferentes contextos para os públicos atendidos nos eventos em que o BNB participou. Da criação de caprinos às experiências das startups; do suporte de crédito para o beneficiamento de uma cultura, como a de produção de leite bovino, até para quem precisa reposicionar a marca da empresa com investimentos, o Banco está à disposição para atender os projetos, do microempreendedor ao empresário de maior porte”, destacou o superintendente do BNB na Paraíba, Rudrigo Araújo.

Com presença estratégica no Sertão, Cariri e no Litoral, o Banco do Nordeste reafirma a missão de impulsionar o desenvolvimento sustentável da Paraíba. A presença nos eventos contribui para a aplicação de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) em todos os municípios paraibanos. “A participação nos eventos fortalece setores-chave da economia e conecta produtores e empreendedores com oportunidades que podem transformar o alcance das atividades econômicas”, resume o superintendente.