Com Sidney Toledo à frente, chapa única se inscreve para eleições da ACCG

Encabeçada pelo atual presidente, Sidney Toledo, a chapa “ACCG Unida Rumo ao Centenário” foi a única a se inscrever para as eleições referentes ao biênio 2025-2026 da entidade.

O prazo para registro, conforme o edital publicado em 15/11 no jornal A União, em portais de notícias e no site da ACCG, se esgotou nesta segunda-feira, 25.

A votação será na próxima segunda-feira, dia 02/12, das 8h às 17h, na ACCG, podendo participar todos os associados que estejam em dia com suas mensalidades.

Após o encerramento da votação, será realizada a apuração e proclamação do resultado às 19h. A posse da nova diretoria eleita se dará no dia 04/12, quando também ocorrerão as celebrações de fim de ano da entidade.

VEJA A COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

Presidente: SIDNEY SOARES DE TOLEDO

1º vice-presidente: TÂMELA SABRINA VASCONCELOS FAMA

2º vice-presidente: FÁBIO MEDEIROS COSTA DANTAS

3º vice-presidente: ANTÔNIO ERIBERTO OLIVEIRA DE MENDONÇA

4º vice-presidente: JOSEANE MUNIZ BRANDÃO

Secretário: JOSÉ LUIZ DE SOUZA LEAL

2º secretário: JUCILETO BARBOSA LEAL

1º tesoureiro: JOSÉ FAUSTINO DOS SANTOS

2º tesoureiro: DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR

Diretor jurídico: JURANDI EUFRAUZINO DE SOUSA

Diretor jurídico adjunto: ALCINDOR VILLARIM FILHO

Diretor de patrimônio: GENEBALDO ARISTÓBULO C. AVELAR NETO

Diretor de marketing e relações públicas: JOSÉ TADEU PEREIRA

Diretor de comércio eletrônico e exterior: HENRIQUE SANTOS CIRNE

VEJA A COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL

Presidente: PAULO ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA

Membro efetivo: HÉLDER CAMPOS PEREIRA

Membro efetivo: VAMBERTO DE FARIAS LEAL

Membro suplente: WILSON VASCONCELOS BEZERRA

Membro suplente: LUCIANO AARÃO LIMA VASCONCELOS

NOMES QUE COMPÕEM O CONSELHO DIRETOR

Além dos dezenove nomes que compõem a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, ainda formam o Conselho Diretor da ACCG (que tem, ao total, quarenta membros) para o biênio 2025-2026 os seguintes integrantes:

AGNES HERBERT LEITE DA SILVA

DAIANE KAROLINE DA SILVA SOUTO FREITAS

DERLÓPIDAS GOMES NEVES

DEYWRHAMANY ALFRED DE OLIVEIRA

ELIÉZIO BEZERRA DE FARIAS

EVANDRO BARBOSA DE SOUZA

FERNANDO ANTÔNIO VASCONCELOS

FRANCISCO EDUARDO MEDEIROS DE LUNA

HILTON CARNEIRO MOTTA FILHO

JOÃO PAULO ROCHA

JOSÉ ADILSON BARBOSA

JOSÉ CLÓVIS MORONI VIDAL

JUAN CARLOS CASTRO PINHEIRO

JUAN CHARLES ALVES CAETANO

JURANDI FERREIRA DE SOUSA

MAURÍCIO VIRGÍNEO PIRES

NEILTON NEVES DOS SANTOS

PABLO BARBOSA JATOBÁ

REGINALDO PEREIRA LIMA

SHIGEAKI MARACAJÁ RAMOS