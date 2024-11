Por mês são abertas, em média, 4,3 mil pequenos negócios na Paraíba. Ao todo, de janeiro até outubro deste ano o estado soma 43.879 empreendimentos novos, de acordo com uma pesquisa divulgada este mês pelo Sebrae. O setor de serviços lidera a procura dos empreendedores para realizar o sonho de ter a própria empresa.

Na região Nordeste, a Paraíba fica na quarta colocação como o estado com o maior número de novas empresas criadas este ano. A liderança da lista vai para a Bahia, que somou 154 mil pequenos empreendimentos, seguido por Pernambuco (100 mil) e Ceará (97.066). Para a analista técnica do Sebrae/PB, Éricka Vasconcelos, os empreendedores têm demonstrado resiliência, em meio às dificuldades para abrir uma empresa, e também buscam criatividade para inovar e se diferenciar no mercado.

“Apesar de desafios como burocracia, dificuldades no acesso ao crédito e limitações de infraestrutura, os empreendedores locais têm demonstrado criatividade, resiliência e buscam formalizar seus negócios, especialmente como Microempreendedores individuais (MEIs)”, destaca a analista.

No caso do setor de serviços, o preferido de quem busca ter o próprio negócio, segundo a pesquisa, a nível nacional foram 230.991 novos negócios criados direcionados para as atividades envolvidas na área. Na Paraíba, são mais de 120 mil pequenas empresas no setor e a atividade com a maior procura pelos empreendedores são atividades estéticas de cabeleireiro, manicure e pedicure, totalizando 9.176. Os dados do estado são referentes a setembro deste ano.

Apoio do Sebrae

Para auxiliar os empreendedores que querem começar um negócio ou melhorar a sua empresa, o Sebrae disponibiliza diversos serviços, como cursos, eventos setorizados e consultorias. A analista técnica Éricka Vasconcelos lembra que o planejamento é uma etapa fundamental para o sucesso de qualquer empresa. “O Sebrae atua como um parceiro estratégico nesse contexto, oferecendo consultorias iniciais focadas em pesquisa de mercado e plano de negócios, auxiliando na estruturação de ideias e na mitigação de riscos”, acrescentou.

Ela ainda reforçou que o Sebrae/PB disponibiliza ferramentas de inteligência, como o Radar Sebrae e a Usina de Dados, que ajudam os empreendedores a compreender melhor o mercado em que desejam atuar.