Ideias Summit fortalece ecossistema empreendedor em Campina Grande

Campina Grande foi palco de um dos eventos mais aguardados do ano. O Ideias Summit reuniu cerca de mil pessoas, na Arena Unifacisa, no bairro Itararé, no sábado (23), com intensa programação voltada ao empreendedorismo, inovação e crescimento pessoal e profissional. Uma das atrações de destaque foi a primeira rodada de negócios de franquias da cidade.

Seis startups estiveram presentes, além do Ecossistema de Inovação de Campina Grande (EINOV CG), que estava com estande dividido com o Sebrae/PB. A analista técnica da agência Sebrae em Campina Grande, Ivana Sena, disse que o Ideias Summit foi um dos mais prestigiados pelos empreendedores.

“A importância desse evento para as startups é a conexão em primeiro lugar. Os empresários fazem muitas conexões, tanto com clientes quanto com a prospeção de novos públicos. Se conectar com o ecossistema, com outros atores, outros empresários, é muito enriquecedor”, comentou.

O Ideias Summit também foi aprovado pelas instituições que contratam serviços e apoiaram na exposição de soluções e produtos. “Os resultados são esperados também ao longo dos meses seguintes ao evento, já que é um momento de formação de mercado. O estande do ecossistema de startups e do Sebrae também é uma amostra dos serviços e é uma das ferramentas que oferecemos a esses clientes”, completou Ivana.

Foi criado um espaço único para que empreendedores e franqueadores estabelecessem contatos diretos como oportunidades de expansão e investimento. O idealizador do Ideias Summit, que é CEO da Ideias Produtora, Welton Oliveira, disse que pensaram num espaço simultâneo que atendesse a todas as necessidades. “A feira de estandes de startups e empresas franqueadoras ofereceu ao público uma visão sobre novos modelos de negócios, produtos inovadores e possibilidades de investimento”, falou o empreendedor.

Mulheres empreendedoras

A programação do Ideias Summit incluiu também um talk show sobre empreendedorismo feminino, com convidadas que trouxeram as trajetórias e reflexões sobre os desafios e conquistas no mercado. Houve ainda um painel focado em franquias, abordando as oportunidades e estratégias para o crescimento neste setor.

As palestras foram com renomados nomes desta área inovadora, como José Salibi Neto e Sandro Magaldi, que compartilharam insights sobre inovação e gestão. Além disso, o público pôde conferir as histórias inspiradoras de sucesso com Fábio Farias, da Love Gifts, e Lucas Fidelis, da Lupe Pizzas.

Encerrando o evento, o palco cultural trouxe a cantora Thaís Soares, proporcionando um momento descontraído para networking e celebração. Segundo os realizadores, o Ideias Summit ficou consolidado como um ambiente dinâmico e de alto impacto.