Empresário paraibano participa de evento da ABAD em São Paulo

No mês de novembro de cada ano, a ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados) realiza em São Paulo o Encontro de Valor, que reúne os maiores empresários atacadistas e distribuidores de cada Estado, convidados pela Associação e trazidos por suas 27 filiadas estaduais.

Neste evento são apresentados painéis que tratam de temas atuais ligados ao cenário político-econômico.

Também são divulgados os resultados do estudo Categorias em Destaque, produzido pela consultoria NielsenIQ, e é feita a entrega do prêmio Fornecedor Nota 10, que reconhece os melhores fornecedores do setor.

Da Paraíba participa o empresário Vanduhi Farias, presidente do grupo Atacadão Farias e dirigente do Sindicato do comércio atacadista estadual.

Na foto, Vanduhi está ao lado de Leonardo Miguel Severini, presidente da ABAD.