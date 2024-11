Podcast: Secovi-PB aborda a preocupação com a regulamentação do PLP 68/2024

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, abordou as últimas movimentações do setor.

Ele destacou a preocupação com a regulamentação do PLP 68/2024, que impacta a reforma tributária no âmbito imobiliário, e comentou sobre reuniões realizadas em Brasília com senadores paraibanos.

Érico também analisou o aumento da taxa SELIC, que passou para 11,25% ao ano, afetando diretamente financiamentos e o setor imobiliário como um todo.

Ele alertou para possíveis dificuldades no fluxo financeiro do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), utilizado no financiamento habitacional, e criticou o uso frequente do saque-aniversário do FGTS, que pode prejudicar o trabalhador a longo prazo.

Ouça baixo