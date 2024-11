Veja os valores de cestas prontas para as festas de final de ano em João Pessoa

O Procon-JP visitou oito estabelecimentos comerciais na Capital paraibana, nesta quinta-feira (21), para elaborar a pesquisa de cestas prontas para as festas de final de ano. O levantamento traz os preços praticados por estabelecimentos, bem como a lista de produtos que compõem cada cesta. Clique aqui e confira o relatório completo.

Como cada supermercado cria sua própria cesta natalina, com diferentes tipos de produtos, marcas e quantidades, não é possível fazer comparação entre estabelecimentos. Além disso, o Procon-JP também incluiu no material o preço praticado da cesta básica, que traz itens de consumo diário, como arroz, feijão, açúcar e outros produtos.

Cestas natalinas – No supermercado Assaí, localizado na Av. Epitácio Pessoa, o consumidor vai encontrar até seis tipos diferentes de cestas natalinas, custando entre R$ 95,90, com 16 itens, e R$ 229,99, com 17. As cestas não apresentam artigos em comum. Cada uma é composta por marcas e produtos diversos.

Já no supermercado Manaíra, o consumidor encontra até nove tipos de cestas natalinas, variando entre R$ 48,46, com três itens, e chegando a 526,86, com 14. A mais simples é composta apenas por panetone, espumante e chocolate.

No supermercado Rede Compras, localizado no bairro do Bessa, o consumidor tem uma comparação mais equilibrada entre três tipos de cestas natalinas. Todas são compostas por oito itens, custando entre R$ 114,90 e R$ 124,90.

No supermercado Carrefour, no Bessa, também foram encontradas três tipos diferentes de cestas natalinas, custando entre R$ 62,90, com 13 itens, e R$ 99,89, com 19.

Cesta básica – A pesquisa do Procon-JP trouxe ainda dois supermercados que comercializam cestas básicas. No Latorre, foram encontradas três opções de cestas diferentes, variando entre R$ 62,75, com 11 itens, e R$ 130,04, com 20. Já no Menor Preço, localizado no Bairro dos Estados, a cesta básica com 11 itens custa R$ 59,90.

Para conferir a pesquisa completa acesse o portal da prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br.