João Azevêdo prestigia inauguração da usina Giasa

O governador João Azevêdo participou, na manhã desta sexta-feira (22), da inauguração da Usina Giasa, no município de Pedras de Fogo.

O grupo Olho d’Água investiu mais de R$ 150 milhões na construção do empreendimento, que possui equipamentos modernos, e gera mais de 200 empregos diretos na nova unidade.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual ressaltou o ambiente favorável de negócios que tem atraído novas empresas e transformado para melhor a vida das pessoas. Ele também agradeceu ao grupo Giasa por confiar e investir no estado.

“Os projetos que são apresentados pelos empresários passam a ser nossos também. A Giasa faz um trabalho extremamente importante para a geração de emprego e renda e nos apresentou um projeto para a Paraíba e, por meio de incentivos, vemos hoje a concretização da fábrica de açúcar. O nosso estado é rating A pela Secretaria do Tesouro Nacional pelo quarto ano consecutivo, se notabilizando pela gestão fiscal, que nos permite uma capacidade de investimento de mais de R$ 2,5 bilhões por ano”, frisou.

O secretário de estado da Fazenda, Marialvo Laureano, destacou que o governo concedeu incentivos fiscais para o setor de usinas de açúcar e álcool, que contribuiu para a instalação do empreendimento na Paraíba. “O governo concedeu o diferimento do diferencial de alíquota, que é de 13%, que corresponde a uma isenção, para fortalecer o setor produtivo, permitindo também que os equipamentos fossem construídos aqui para gerar emprego e renda no nosso estado”, explicou.

O presidente do grupo Olho d’Água, Gilberto Tavares de Melo, agradeceu o apoio e incentivo do Governo da Paraíba para a implantação da usina e afirmou que a inauguração da unidade na Paraíba representa um momento de flexibilidade produtiva para a empresa. “Nós passamos a atuar de uma forma ainda mais competitiva, com a produção de açúcar e etanol, utilizando a inovação, novas tecnologias, reforçando o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável dentro do papel estratégico do Nordeste para o crescimento do Brasil”, falou.

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, afirmou que a implantação da fábrica Olho d’Água é motivo de orgulho para a Paraíba. “O grupo tem compromisso social, sentimento de família e gera mais de nove mil empregos e nós reconhecemos o trabalho, seriedade, correção, espírito público da empresa que gera renda, sendo um elemento de desenvolvimento para a região e por isso essa é uma justa celebração”, disse.

O grupo Olho d’Água atua na produção de açúcar, etanol, aguardente, energia e diversos tipos de álcool. Além da Giasa, o grupo tem mais duas usinas: a Central Olho D’Água, em Camutanga (PE), e a Comvap, no município de União, no Piauí. A Usina Central Olho D’Água completou 104 anos de atuação. Durante a safra da cana-de-açúcar, o Grupo Olho D’Água emprega 1.750 pessoas na Giasa; cerca de 3.800 na usina Olho D’Água e 3.800 na Comvap.