Capacitações do manejo à vendas são ofertadas em evento para a cadeia produtiva do leite

O Sebrae está apoiando mais uma iniciativa para a cadeia produtiva leiteira. É o 1° Dia do Leite, que acontece nesta quinta-feira (21), no auditório da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) da cidade de Bananeiras, no brejo da Paraíba.

O evento é direcionado às ações da extensão universitária no setor e agrega ainda produtores dos derivados lácteos. São diversas ações do Sebrae/PB em parceria com outras instituições privadas e entidades de pesquisa de ensino.

A programação contará com a realização de palestras, mesa-redonda, roda de conversa e visita técnica, onde os discentes serão os protagonistas e ministrarão as capacitações.

A ideia é de que alunos sejam protagonistas do processo de ensino-aprendizagem, sendo os responsáveis por absorver e aplicar o conhecimento transmitido nessas atividades de extensão. Os universitários terão a oportunidade de apresentar as experiências adquiridas nos projetos para a comunidade acadêmica e público externo.

O gerente da agência Sebrae em Araruna, Marcílio de Sousa, informou que o 1° Dia do Leite é um evento importante para toda a cadeia produtiva do agreste, seridó e do curimataú paraibanos. Foram apontadas demandas por comunidades e as soluções foram desenvolvidas por meio dos projetos nos programas comunitários da UFPB, como o PROBEX, “UFPB no seu município” e Programa de Responsabilidade Social, parceria da PROEX com a COPAC.

“Esse evento traz a importância da bacia leiteira que existe na região do curimataú. O Sebrae vem desenvolvendo diversas atividades nesta área, por meio do SebraeTec, de diversas consultorias na cooperativa Copac, que detém a marca Nutrilê, atuante na região de Casserengue e Barra de Santa Rosa. Empreendimentos em que estamos atuando são o laticínio Flor do Campo e a diretoria da Copac, que foram orientados pelo Empretec na cidade de Araruna”, declarou Marcílio.

Ambas instituições privadas participaram também do SebraeTec, que é de apoio tanto na formalização, como nas certificações dos produtos e na gestão dos seus próprios negócios, de acordo com Marcílio.

“A Flor do Campo, recentemente, participou da Feira da Cachaça, em João Pessoa e foi premiada com o selo ouro, além de ser destaque na manteiga de garrafa e também no queijo de queijo de manteiga. Essas ações e capacitações vêm fazendo com que esses produtores se destaquem”, frisou.

Atualmente as assistências técnicas realizadas pelos pesquisadores e extensionistas atendem produtores de leite, cooperativas, queijarias e laticínios dos municípios de Casserengue, Tacima e Ingá.

A realização do evento é da UFPB com a PROEX, CCHSA, CAVN, Extensão, IBL, LABOV, LARA e Copac. Os apoios, além do Sebrae/PB, e da Flor do Campo, Nutrile, Vila CFoods, MilkWiki, FICO LAB, JE Designer, além dos órgãos acadêmicos já citados.