Cajazeiras Expo Negócios 2024 começa nesta quinta-feira

O Sebrae/PB, a Prefeitura Cajazeiras e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) realizam, na noite desta quinta-feira (21), a abertura da Cajazeiras Expo Negócios 2024. Considerado como um dos principais eventos no fomento ao empreendedorismo com foco na inovação e na sustentabilidade, a programação tem a expectativa de reunir 15 mil visitantes até o próximo sábado (23).

O momento de abertura acontecerá às 19h, na casa de shows Palaccium, e contará com a presença do superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, além de representantes de outras instituições parceiras.

Nesta edição, a estrutura do evento irá concentrar 248 estandes para exposição de produtos e serviços, além de ambientes reservados à divulgação de marcas, arena educação com o foco voltado ao desenvolvimento de capacitações e espaço para atividades ligadas ao agronegócio. Em 2023, o evento contou com 200 estandes e movimentou R$ 2,7 milhões.

Entre os nomes confirmados na programação de apresentação de palestras destacam-se: a médica e influenciadora digital, Thelma Assis, conhecida como Thelminha do programa BBB 20, o empresário, escritor e influenciador digital com mais de 3,3 milhões de seguidores na plataforma do Instagram, Rick Chesther, e o ex-jogador e campeão olímpico de vôlei, Giba.