Rota turística “Caminhos de Ariano” impulsiona o turismo e fomenta economia de Taperoá

Um dia imerso em algumas partes da história do escritor Ariano Suassuna levou um grupo de visitantes à cidade de Taperoá, no cariri da Paraíba. Foi a visita de lançamento da rota turística “Caminhos de Ariano”, nesta segunda-feira (18). Agentes de viagens e jornalistas aprenderam um pouco mais sobre a obra do autor de A Pedra do Reino e O Auto da Compadecida em um passeio cultural e histórico.

No caminho de letras e contos poéticos de Ariano, o Sebrae/PB articulou os parceiros e o passeio, que ofereceu também uma volta pela bela cidade e seus pontos históricos centrais. Ao chegarem à Taperoá, os visitantes pararam numa sala preparada com o artesanato da cidade, onde puderam apreciar e comprar peças em crochê e outros tipos. O boneco gigante do mestre Ariano os recepcionou no local, onde havia também uma pequena exposição montada com telas do artista plástico, Felipe Sérvulo.

Foram visitados ainda o Museu, antiga casa de Ariano, no Centro, e para onde ele sempre voltava ao visitar a cidade, e a Fazenda Carnaúba, com a fábrica de queijos de vaca e cabra, a segunda casa do escritor. O grupo ainda foi até a pedra Ilumiara Jaúna, projeto que o escritor idealizou, e atualmente é realizado realizando pelo filho, Manuel Dantas. A visita à Taperoá encerrou no pôr do sol na ponte dos Arcos, no Centro, com a banda filarmônica Honório Capiba.

A gestora de Turismo e Economia Criativa do Sebrae/PB, Regina Amorim, acompanhou a visita e falou sobre o trabalho realizado. A idealização da rota “Caminhos de Ariano” partiu do programa Agente de Roteiros Turísticos (ART). Os ARTs têm liberdade de enxergar os ícones mais simbólicos dos municípios e regiões turísticas para formatar as rotas e roteiros.

“Encontrar novas maneiras de valorizar a cultura do lugar, aos olhos dos turistas e das comunidades locais, significa criar um produto turístico rico de experiências singulares, que se torna um elemento cultural amplamente aceito. Esse é o resultado da atuação do Sebrae/PB nos territórios. ‘Caminhos de Ariano’ tende a ser um dos roteiros turísticos mais interessantes para o perfil de turistas que buscam conhecimentos, cultura e criatividade”, disse.

Regina Amorim frisou ser fundamental que toda a comunidade de Taperoá tenha pertencimento e o orgulho do seu bem maior, de ter um conterrâneo que eleva os valores culturais do município e do Brasil. “Por isso, todos podem respirar Ariano Suassuna e sua obra literária, bem como o movimento Armorial, que tem a autenticidade deste lugar”, completou.

Já o prefeito George Ciro Monteiro também esteve presente numa parte do passeio e disse estar preparando a cidade ainda mais para o turismo. “Estamos intensificando as reformas dos prédios centrais, das ruas e até construindo praças para melhor receber. Faz parte desse trabalho a limpeza pública também, mas estamos fazendo tudo com muito gosto porque amamos mostrar nossa cultura. Taperoá também tem grupos folclóricos que são apoiados e outrora roteiros, como um ecológico, só das serras”, comentou.

Aprovação

A rota “Caminhos de Ariano” recebeu nesta primeira visita cerca de 20 pessoas. Representantes de agências de turismo e meios de comunicação prestigiaram o que foi mostrado na visita. A jornalista Teresa Duarte, editora de Turismo do jornal A União, destacou o que mais chamou sua atenção.

“Eu achei o roteiro fantástico. E Ariano Suassuna merece. A gente não pode deixar jamais a memória dele ser apagada. Um dos momentos que eu até me emocionei, foi quando a gente estava assistindo a peça no Museu e o boneco dele chegou por trás de um muro. Eu me emocionei. Parecia que Ariano estava olhando ali pra gente, vendo aquele espetáculo. Eu achei muito bonito”, elogiou.

A jornalista ainda relembrou outro ponto da fazenda Carnaúba que considerou impressionante. “Outra coisa que me chamou a atenção foi a pedra Ilumiara Jaúna. É belíssima e foi um trabalho que Ariano não chegou a ver, porque antes de fazer aquilo ali, de concluir, ele faleceu”, concluiu.